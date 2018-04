Land Rover DC100: twee versies, één missie

Door: BV

Land Rover presenteert op het Autosalon van Franfkurt de DC100 én de DC100 Sport. Dat is een stijloefening van een mogelijke opvolger voor de iconische Defender. Die komt er aan in 2015 omdat het huidige model na ruim 60 jaar zich onmogelijk nog kan plooien naar de nieuwe normen.

De actuele Defender kent een zeer breed gamma met onder meer drie wielbasissen en tal van koetswerkvormen. Daar in een nieuw model implementeren vormt een belangrijke uitdaging voor het merk. Daarom presenteert het bedrijf niet alleen de gesloten DC100, maar ook meteen de open DC100 Sport. We gaan duidelijk even door op de gebruikte technologie, maar de Britten willen wel meteen laten weten dat deze modellen uitsluitend dienen om met de klanten het debat over de toekomst van de oer-Land Rover te openen.

De DC100 is volgens Land Rover een moderne interpretatie van de oer-Land Rover en het wil natuurlijk weten of z'n klanten die stelling volgen. De DC100 Sport is dan weer een meer aerodynamische pretmobiel, die volgens het bedrijf is ontworpen voor een nieuwe generatie avonturiers. In beide gevallen is het koetswerk onder de taillelijn gespeend van overbodige details om de vorm-volgt-functie filosofie van het origineel over te dragen naar de nieuwe generatie. Anderzijds rusten beide concepts ook op 22-duims velgen en banden met een behoorlijk laag profiel. Die houden het op terrein natuurlijk geen kilometer uit.

Als verwijzing naar hun illustere voorouders hebben beide modellen ook drie zitplaatsen voorin voor extra veelzijdigheid. De functionaliteit wordt gegarandeerd door een middelste zitplaats die opklapt om toegang te geven tot een veilige bergruimte, terwijl de buitenste passagiersstoel kan worden weggeklapt om de laadruimte te vergroten. Beide interieurs zijn uitgevoerd in moderne materialen die zowel robuust, slijtvast als duurzaam zijn en die een comfortniveau bieden dat ongekend was voor de eerste Land Rover rijders. Net als de stamvaders van het model, is de DC100 voorzien van een instrumentenpaneel dat centraal is opgesteld. Het is ditmaal wel geheel digitaal gestuurd en voorzien van een aanraakgevoelig scherm voor de bediening.

Beide concepts zijn gebaseerd op hetzelfde platform. Dit heeft een wielbasis van 100 inch (vandaag de naam). Een achttraps automatische transmissie met geïntegreerd intelligent Stop/Start-systeem en een tussenbak bieden een grote spreiding van hoge en lage overbrengingsverhoudingen voor rijden op de weg en off-road. Beide DC100 tonen ook de volgende generatie van Land Rovers All Terrain-technologie. Dat is een hele mikmak aan elektronische systemen die naadloos samenwerken om de belasting van de bestuurder te reduceren.

Deze twee concepts tonen de volgende generatie van technologieën die Land Rover's reputatie voor legendarische all-terrain capaciteiten en praktische, dagelijkse bruikbaarheid nog verder zullen versterken.

Land Rover heeft zich niet kunnen bedwingen en geeft de DC100 géén conventionele stalen ophanging mee. De gesloten versie heeft een achterophanging met luchtveren, die tot 32cm hoger kan ingesteld worden, en de open versie rijdt op de nieuwste generatie ‘Magneride'. Dat zijn magnetisch instelbare schokdempers. Het vernieuwde Terrain Response combineert gegevens van sensoren die veerweg, stuurhoek, wielslip, remactiviteit en acceleratiegedrag meten, om zo de reacties van de auto continu en onopvallend te optimaliseren door het aanpassen van parameters voor vering, schokdempers, transmissie en motorvermogen. En dan is er nog het nieuwe Terrain-i systeem. Dat scant het terrein voor de auto en geeft er een 3D-visualisatie van op het centrale scherm. Het gebruikt complexe algoritmes om de route voor de auto te evalueren en de bestuurder te waarschuwen voor obstakels die te groot of te hoog zijn om veilig te passeren. In plaats daarvan stelt Terrain-i alternatieven voor en toont de veiligste route op het centrale beeldscherm. Het systeem wordt aangevuld door camera's op elke hoek van de concept cars om de bestuurder een 360º beeld van de directe omgeving van de auto te tonen. Land Rover heeft dan ook nog eens een sonarsysteem ontwikkeld voor het evalueren van de waterdiepte. Zo kunnen bestuurders nog betere beslissingen nemen over het al dan niet verder rijden door waterpartijen.

Een andere functie waardoor de concept cars zich nog beter aan veranderende condities kunnen aanpassen, is het door de bestuurder inschakelbare spike-systeem voor de banden. Dit wordt bediend door een elektromechanisch systeem in de band, aan de binnenzijde van de velg. Door activering van de technologie stroomt lucht in een secundaire luchtkamer. Deze vult in het loopvlak van de band geïntegreerde holtes die de spikes bevatten. De spikes komen naar buiten tot boven het profiel van de band, worden geblokkeerd en maken rijden op sneeuw en ijs mogelijk. Wanneer de condities verbeteren, kunnen de spikes weer worden ingetrokken. Zo hoeven niet langer sneeuwkettingen of twee sets banden mee te worden genomen.

Beide concept cars worden aangedreven door variaties op een 2,0-liter viercilindermotor. De DC100 heeft een dieselmotor, terwijl de meer prestatiegerichte DC100 Sport een benzinemotor heeft voor een sportiever rijgedrag. Beide motoren kunnen worden geconfigureerd als parallelle of plug-in hybride. Een nieuw, elektronisch ‘torque vectoring' systeem vergroot de stabiliteit, tractie en handelbaarheid van de DC100 concept cars op elke ondergrond. In tegenstelling tot puur mechanische differentiëlen, gebruiken ‘torque vectoring' differentiëlen elektronische systemen om specifieke hoeveelheden vermogen naar elk individueel wiel te sturen.