Land Rover DC100 is Defender Concept voor 21ste eeuw

Door: BV

De Defender is een levende legende. De oer-Land Rover wordt al sinds midden vorige eeuw gebouwd. En hoewel hij zich onsterfelijk heeft gemaakt, komt er een tijd dat het verhaal in nieuwe vorm verteld moet worden om in ere gehouden te worden. Noodzaak, omdat het product het almaar moeilijker krijgt om zich te plooien naar de (veelal wettelijke) eisen en normen. Land Rover acht dat die tijd nu is aangebroken.



In 2015 wordt de originele Defender, die nu nog een update krijgt, vervangen door een compleet nieuw model. Op de IAA in Frankfurt toont Land Rover daarvan een vingeroefening, met codenaam DC100. Land Rover haast zich om te zeggen dat dit slechts het begin is. De komende vier jaar wordt er nog hard gewerkt aan het afstemmen van het concept op de eisen van nieuwe en toekomstige klanten. Het vervangen van een absoluut icoon is niet iets waarbij je over één nacht ijs gaat.



In welke gedaante de nieuwe Defender zijn iconische voorganger ook voortzet, één ding wordt beloofd: "De nieuwe zal trouw blijven aan het succesvolle erfgoed. De ‘LaRo' Defender is namelijk een auto die wereldwijd geliefd is vanwege zijn eerlijke, eenvoudige en karakteristieke ontwerp", John Edwards, Merkdirecteur van Land Rover.

De DC100 is bedoeld om het debat met het publiek te openen over de Defender van de toekomst en om daarnaast als inspiratie te dienen. De studie put inspiratie uit essentiële elementen die het karakter van de originele Defender bepalen.