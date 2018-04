Mercedes feest toekomst tegemoet met F125

Door: BV

Mercedes-Benz proost nog maar eens op z'n 125ste verjaardag. Dat doet ze met de F125, een studie met vleugeldeuren als een link naar het verleden en een brandstofcel (waterstof) in de aandrijflijn als kijkdoos naar de toekomst.

Geen automerk put uit zo'n rijke historie - het is immers de oudste autofabrikant ter wereld - als Mercedes-Benz. Maar het bedrijf zegt ook te weten wat de toekomst brengt. Met de F125 wil Mercedes dat nogmaals bewijzen.

De Mercedes-Benz F125 Concept is een auto van overmorgen. Daarmee wil het merk zeggen dat het met de gevleugelde studie niet slechts een handvol jaren vooruitblikt, maar een brug slaat naar het jaar 2025 en verder. Dit komt vooral tot uiting in de techniek. Op visueel vlak is de F125 juist een mengelmoes van gekende elementen, met verwijzingen naar bekende modellen uit het verleden, en nieuwe trends. Zo herkennen we designelementen van bijvoorbeeld de F800 waarvan toen werd gezegd dat het de volgende generatie CLS zou kunnen zijn.

Terwijl sommige autofabrikanten de indruk wekken de hoop in de brandstofcel te hebben verloren, versterkt Mercedes met de F125 juist hun geloof in waterstof als brandstof voor de toekomst. De waterstoftank is in de vloer van de auto geïntegreerd en heeft een capaciteit van 7,5kg. Omdat de waterstof permanent onder 700bar druk staat, is de tank een stuk kleiner dan wat we momenteel in een waterstofauto vinden. Het is dan ook makkelijker die in het ontwerp te integreren.

Verder beschikt de F125 over een geavanceerd lithium-ion accupakket met een vermogen van 10 kWh. Dat zit achter de zetels van de passagiers. In combinatie met de brandstofcel geven ze de F125 een actieradius van 1.000 km, waarvan maximaal 50 km geheel elektrisch gereden kan worden. De emissie is hoe dan ook verwaarloosbaar want een klassieke verbrandingsmotor is er immers niet. De vier elektromotoren voor de aandrijving hebben een gezamenlijk vermogen van 231pk en kunnen de F125 een topsnelheid van 220km/u geven. Omdat er tijdens de bouw veelvuldig gebruik is gemaakt van met koolstofvezel versterkt plastic - nog een techniek van de toekomst - is de F125 bovengemiddeld licht en is de spurt naar 100km/u in slechts 4,9 seconden voltooid.