Permeke Motors 100 jaar Ford verdeler

Door: TB

Het leven is aan de durvers, moet Oscar Permeke gedacht hebben toen hij op het Autosalon van Brussel in 1910 de voorstelling van de eerste Ford T bijwoonde. Zelf al menige jaren hersteller van bromfietsen en automobielen, ziet hij meteen het commercieel potentieel van deze iconische en bovendien zeer goedkope auto. Dus trok hij naar de Verenigde Staten en niet veel later, op 31 juli 1911 om precies te zijn, tekende Oscar I een contract als officieel Ford verdeler voor de provincie Antwerpen en omliggende gebieden, nog vóór Ford Motor Company een Belgische verkoopsorganisatie oprichtte. Dat gebeurde immers pas 11 jaar later.

Permeke was de eerste Ford verdeler in Europa. Vier generaties later verdeelt het bedrijf, momenteel geleid door Michel Permeke, nog steeds het merk met het ovaal. Wereldwijd is het de derde verdeler die Ford al meer dan honderd jaar trouw bleef. Enkel een Amerikaanse en Britse verdeler gaan hen voor. Om dit eeuwfeest te vieren, werd op 16 september een parade met Ford wagens van 1911 tot 2011 gehouden door de Antwerpse binnenstad. Van 17 tot 25 september kan je bovendien terugkeren in de tijd op de tentoonstelling "Permeke 100 jaar Ford verdeler" in de showroom van het bedrijf.