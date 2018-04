Live op de IAA: Mazda CX-5

Door: BV

Met de CX-5 opent Mazda de aanval op het lucratieve (want populaire) segment van de compacte SUV. Het is meteen het eerste model dat getooid is in de lijnen van Mazda's nieuwe Kodo designtaal. Die haalt z'n inspiratie uit de dierenwereld. In de CX-5 zit op die manier ook een beetje jachtluipaard., In de CX-5 passen vanzelfsprekend vijf inzittenden en 500l bagageruimte.

Waar de CX-5 dan weer van bulkt, is van de innovatie. Nee, geen hybridetechnologie. Dat is voor de Japanners iets te vroeg. Maar onder de Sky-Activ-vlag zijn de structuur, de ophanging en het koetswerk verder geoptimaliseerd voor meer stijfheid en minder gewicht. En de "tour de force" zijn vier grondig vernieuwde motoren - evenredig verdeeld over benzine- en dieselversies. De eerste hebben een inhoud van 2-liter en vermogens van 160 of 165pk. De tweede heeft 2,2l cilinderinhoud en levert 150 of 175pk. Zowel de benzine- als de dieselmotor werken met een nagenoeg ideale compressieverhouding van 14:1 voor een schonere uitstoot en een hoger rendement. Dat is onuitgegeven. De benzines verbruiken gemiddeld dan ook slechts 6l/100km en de diesel neemt genoegen met 4,5l/100km.