CX-5 bundelt Mazda-primeurs

Door: BV

Mazda presenteert de CX-5 op het Autosalon van Frankfurt. Het is een model dat op meer dan één manier een nieuw tijdperk inluidt voor de relatief kleine Japanse autobouwer.

De CX-5 is de eerste compacte cross-over van het merk en meteen ook het eerste model waarvan de koetswerklijnen een expressie zijn van de Kodo-designtaal die al de studiemodellen Shinari en Minagi sierde. Maar is slechts het uiterlijk. Onderhuids herbergt de CX-5 de SkyActiv-technologieën van het merk.

Onder de SkyActiv-vlag vallen een hoop innovaties die niet meteen nieuwe technologie aanbrengen, maar die de bestaande technieken verder optimaliseren. De dragende structuur, de ophanging, het koetswerk, de motoren én de transmissies zijn op die manier grondig onder handen genomen. Het resultaat is meer efficiëntie en dus een lager verbruik, minder gewicht en het zou ook meer rijplezier moeten garanderen. Dat laatste is bij groene technologie lang geen evidentie.

Het motorenprogramma zal bij introductie 4 motoren omvatten. Dat zijn een 2-liter benzinemotor en een 2,2l diesel. Beide werken met dezelfde compressieverhouding en dat is niets meer of minder dan een regelrechte stunt van de ingenieurs. Beide motoren worden in twee vermogensversies leverbaar, maar de uitstoot zou gemiddeld niet meer dan 120gr/CO2/km mogen bedragen.