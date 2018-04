Mazda CX-5 onthuld

Door: BV

De Mazda CX-5 is van zijn doek ontdaan op het Salon van Frankfurt. De Japanse autobouwer maakte tegelijk de specificaties van de nieuwe crossover wereldkundig. Het bedrijf arriveert rijkelijk laat op het feestje dat de markt van de compacte SUVs is, maar de CX-5 heeft in elk geval twee troeven. De auto is de eerste die getekend is volgens Mazda's nieuwe designtaal "Kodo" en het is eveneens de eerste die een hele waaier brandstofbesparende SkyActiv-technologie herbergt.

De Kodo "Soul of Motion" stijltaal is geïnspireerd op vormen en beweging uit de dierenwereld. De CX-5 moet daarom vitaliteit en lenigheid uitstralen. Als je de Japanners bezig hoort, is het nieuwe model geboetseerd op de vormen van een jachtluipaard.

Binnenin staat de bestuurder centraal en is er niet beknibbeld op de materialen. Zo zijn voor het instrumentenpaneel en de deurbekleding nieuwe, zachte materialen gebruikt, en zijn elementen die het meest aangeraakt worden, zoals de spaken van het stuur en de deurgrepen, voorzien van een satijnchroom behandeling voor extra duurzaamheid.

De wielbasis van de CX-5 meet 2,70 meter en dat moet voldoende zijn om genoeg (been)ruimte te bieden aan vijf personen. De beenruimte achter is met 997mm volgens Mazda zelfs de grootste in z'n klasse. Aan bagageruimte wordt normaliter 500 liter geboden en dat is inclusief de extra opbergruimte onder de (vlakke) laadvloer. De CX-5 is uitgerust met een in delen neer te klappen achterbank (40:20:40) en dat kan eventueel ‘op afstand' via de daarvoor bestemde hendels achterin.

Bovenop de middenconsole bevindt zich een 5,8 inch kleuren touchscreen dat de functies van het infotainmentsysteem weergeeft. Optioneel is er een navigatiesysteem verkrijgbaar dat gebruik maakt van TomTom-software. Daarnaast is er de mogelijkheid externe muziekdragers en GSM's aan te sluiten via USB of Bluetooth. Een surround sound audiosysteem met aparte subwoofer van Bose is er voor de bovengemiddelde muziekliefhebber.

Aan veiligheid biedt de CX-5 enkele voor Mazda nieuwe technologiën. Zo is Smart City Brake Support nieuw. Dat systeem voorkomt bij botsingen bij snelheden tot 30km/u door automatisch te remmen. De weg afspeuren gebeurt via een radar.



SkyActiv is van toepassing op alle technische lagen van de CX-5. Het model beschikt over nieuw ontwikkelde veerpoten vóór en een multilink-layout achter. Ze moeten bijdragen aan een licht en lineair stuurgevoel bij lage en normale snelheden en uitstekende stabiliteit bij hogere snelheden. Speciale schokdempers achter verzekeren comfort, ook op slecht wegdek. De stuurbekrachtiging van de Mazda CX-5 is adaptief; bij lage en normale snelheden is de stuurbekrachtiging respectievelijk licht, bij hoge snelheden is het zwaar. Ondertussen zouden rijgeluiden tot een minimum beperkt zijn door het nieuwe, stijvere chassis dat niet alleen stiller is, maar ook minder gevoelig is voor trillingen.

Aan de basis van SkyActiv staan uiteraard de motoren. Die zijn allemaal nieuw en Mazda stunt door zowel benzines als diesels aan te bieden met een identieke compressieverhouding van 14:1. Voor een benzinemotor is dit extreem hoog en voor een dieselblok juist gigantische laag. Mazda is de eerste fabrikant die zich daar aan waagt.

De vier beschikbare motoren kunnen allen gekoppeld worden met een handgeschakelde 6-bak of een zestraps automaat. De basismotor is de 2.0 SkyActiv-G, een benzinemotor met 165pk en 210Nm (2WD) en 160pk en 208Nm indien alle vier de wielen worden aangedreven. Als verbruik geeft Mazda voor deze motor (als 2WD met automaat en i-start/stop) een gemiddelde op van 6,0l/km, gecombineerd met een CO2-uitstoot van 139gr/km. De 2.2 SkyActiv-D(iesel) met tweetraps turbocharger is nog zuiniger. De standaardversie levert 150pk en 380Nm terwijl het theoretische verbruik niet meer bedraagt dan 4,5l/100 km. Helaas zit er met 119gr/km geen overheidskorting in. En dan is er nog de ‘High Power' diesel, die al voldoet aan de Euro6-norm met 175pk en 420Nm trekkracht.