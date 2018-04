Bowler en Spyker onder hetzelfde dak

Door: BV

Het Britse Bowler is vooral bekend omwille van de Wildcat. Dat is een extreme off-roader die (zeer) los gebaseerd was op de Land Rover Defender. Datzelfde bedrijf heeft een opvolger, de Nemesis (foto), ontwikkeld die evenzeer is opgebouwd rond een oersterke kooiconstructie en zonder aanpassingen z'n mannetje kan staan in de meest extreme off-roadevementen en rally's.

Het bedrijf werd opgericht in 1999 door Drew Bowler, die het nu verkoopt aan CPP. Dat is een Britse specialist die onder meer koetswerken bouwt. Dat bedrijf kwam onlangs ook al in het nieuws omdat het de sportwagenactiviteiten van Spyker zal overnemen. Het wordt gecontroleerd door de Russische miljardair Vladimir Antonov.