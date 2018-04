In beeld: Transportmuseum Zwitserland

Door: BV

In Zwitserland is het een instituut - het transportmuseum. Elk kind dat er opgroeit komt er van zichzelf vaker dan het vingers en tenen heeft. Het Verhehrshaus biedt dan ook een zeer uitgebreid overzicht van de mobiliteit in het algemeen en de Zwitserse rol daarin specifiek. Als het een rol van betekenis speelde en rijdt, vaart of vliegt dan is het daar. De bloemlezing gaat van klassieke stijliconen in de automobiel als de Lamborghini Miura, over de beroemde "crocodillocomotief" tot sattelieten, een replica van de Russische Sputnik en de enige echte Breitling Orbiter.

Het Verkehrshaus beperkt zich niet tot statische presentaties - het uitgebreide complex omvat onder meer een congresscentrum, een 3D-bioskoop en -vooral- een hele hoop interactieve displays. Je kan er vliegen in een simulator, zelf een trein besturen en zo meer. Een kleine greep uit het ruime repertorium kan je bekijken in bijhorende fotospecial.