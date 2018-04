Nieuwe zuinige versies van Citroen C3, DS3

Door: BV

Citroen voegt twee nieuwigheden toe aan het aanbod van de C3 en DS3. Het gaat om de 70pk sterke 1.4l dieselmotor, nu voorzien van start/stop-technologie en de 1.6l dieselcentrale met 110pk die is uitgerust met even veel technisch vernuft.

Citroën beperkt zich tot het meest cruciale gegeven: de CO2-uitstoot. En die liegt er niet om. De minst krachtige van de twee motoren wordt gecombineerd met een gerobotiseerde overbrenging en stoot elke kilometer amper 87 gram CO2 de atmosfeer is. De zestienhonderd e-HDi wordt gepaard aan een handbediende zesbak. Die versie stond al in de catalogus maar omdat de motor nu stilgelegd wordt als de auto niet rijdt, daalt de CO2-uitstoot van 109gr/km naar 99gr/km. Beide versies komen nu in aanmerking voor een ecopremie van 15% op het totale factuurbedrag.