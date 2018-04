Jij kiest onze volgende duurtest-auto!

Door: BV

In onze kakelverse duurtest-rubriek hebben we momenteel de Volvo S60 DRIVe, de Dacia Sandero 1.5dCi en de Lexus CT200h rondrijden. We hebben de S60 al over de bergen gejaagd en de Dacia al aan een liefst 4.000km lange ecorun onderworpen. De Auto55.be-redactie kijkt inmiddels al vooruit, naar de volgende lange duurtest die pas over enkele maanden ingaat. Dat wordt een Peugeot 308 e-HDI. Maar die zuinige diesel bestaat in drie koetswerkversies. Peugeot bouwt het model immers niet alleen als berline of break, maar ook als Coupé Cabriolet. Welke van deze drie modellen bij Auto55.be op de testparking geparkeerd wordt, beslist u! Op de facebook-pagina van Auto55.be en Peugeot kan je je stem uitbrengen.