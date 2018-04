Nieuwe BMW 3 als hybride

Door: BV

Naast een hele rits min of meer vertrouwde motorversies, komt er van de nieuwe BMW 3-Reeks ook een hybrideversie. En dat wordt geen uitgekleed instapkneusje - integendeel. Tot de komst van de M3 voert deze ActiveHybrid 3 het gamma aan. De variant heeft niet minder dan 340pk aan boord.

De hybride 3 beschikt over dezelfde aandrijflijn als de ActiveHybrid van de BMW 5-Reeks. De meermaals bekroonde 3.0 liter zescilinder-in-lijn turbomotor, zelfstandig goed voor 306 pk, is daarin gekoppeld aan een elektromotor met een vermogen van 54 pk. Samen leveren ze maximaal 340pk en de trekkrachtcurve reikt tot 450Nm. Desondanks zou het model slechts 6,4l/100km tot zich nemen. Dan moet je natuurlijk wel zo vaak mogelijk elektrisch rijden. Dat kan over een afstand van maximaal 4 kilometer en bij een maximale snelheid van 60km/u.

De batterij daarvoor wordt door de elektromotor gevoed. Die is immers omkeerbaar en kan dus ook het petje van generator opzetten. De batterijen zitten onder het bagagecompartiment, dat bij deze editie nog 390l groot is. Wie de snelle hybride op z'n oprijlaan wil parkeren moet nog een jaar geduld hebben.