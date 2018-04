Genty Akylone is Franse supercar

Door: BV

Even opletten dat je tong niet in de knoop slaat bij deze Akylone van de Franse (aspirant-) autobouwer Genty Automobiles. Alsof we er nog niet genoeg van hadden, hoopt ook dit bedrijf toe te treden tot het selecte clubje van exclusieve sportwagenbouwers. Bijna maandelijks legt iemand daarvoor plannen op tafel, maar slechts enkelen slagen. De Akylone is alvast in het conceptstadium geraakt. Dat gaat tegenwoordig ook makkelijker dan vroeger. Beetje met een 3D-programma op de computer werken, ét voila, de Akylone staat voor u.

Nodeloos te zeggen dat alle specificaties en cijfers helemaal "theoretisch" zijn. Voor de aandrijving zorgt een 4,8l V8 met dubbele turbo en een vermogen van meer dan 1.000pk. Een sequentiële zeventrapsversnellingsbak stuurt al dat geweld naar de achterwielen. Met een -nog steeds hypothetisch- gewicht van amper 1,2 ton staat dat garant voor spektakel. De top bedraagt een slordige 350km/u en de acceleratie naar 100km/u neemt 2,7 tellen in beslag.

Exclusiviteit is gegarandeerd want Genty wil hooguit 15 stuks bouwen.