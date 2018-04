Uitzinnige tweezitter-concept voor Ferrari

Door: BV

Het is inmiddels traditie. Zowat elk jaar is er wel een student van de gerenommeerde designschool in Turijn die ervoor kiest een Ferrari uit te werken. Aldo Schurmann is verantwoordelijk voor deze nieuwe studie, die tot op heden uitsluitend in digitale vorm bestaat.

Als Aldo z'n zin krijgt maakt Ferrari binnenkort deze uitzinnige tweezitter, die zich laat opmerken door z'n mat zwart uitgevoerde cockpit, die voor- en achteraan getooid wordt door gekleurde koetswerkpanelen. De inspiratie voor het lijnenspel is afkomstig van Formule 1-wagens uit de jaren vijftig en zestig. Ferrari was toen immers al actief in de koningsklasse van de autosport.

Elke supercar is het zichzelf verplicht een speciaal gimmick te hebben. Ditmaal zijn het een paar instelbare achtervleugels. Die kunnen voor neerwaartse druk zorgen, helpen bij het remmen of - omdat ze individueel instelbaar zijn - het voorlopig naamloze studiemodel in de bochten een handje helpen. Een functie die we ook al zagen op de Pagani Huayra. Meer specificaties zijn er niet.