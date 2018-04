Porsche maakt plaats voor Cajun

Door: BV

Sinds 2002 heeft Porsche een productiefaciliteit in het Duitse Leipzich. De bouw daarvan was in 1999 begonnen met het oog op de productie van de Cayenne. Inmiddels wordt ook de Panamera er gebouwd en zijn er 420.000 wagens uit de faciliteit gerold.

Tegen 2013 krijgt de Cayenne een klein broertje. Dat heet Cajun, is uiteraard gebaseerd op de Audi Q5 / VW Tiguan. Ook die zal in Leipzich gebouwd worden. Daarvoor wordt de faciliteit uitgebreid met 17 hectare. Porsche investeert € 500 miljoen en claimt dat het nieuwe model 1000 extra arbeidsplaatsen schept.