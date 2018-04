Mazda Takeri wordt nieuwe 6

Door: BV

Mazda's Kodo-designtaal wordt verder uitgerold. Na de presentatie van twee studiemodellen en de CX-5, die binnenkort ook op de Belgische markt wordt gelanceerd, dient zich nu een tweede productiemodel aan. Deze Takeri heet immers nog een concept te zijn, maar op wat details na is het de nieuwe Mazda 6.

De details zijn schaars, maar de Takeri heeft alvast afmetingen die groter zijn dan die van de huidige 6. Dat wil evenwel niet zeggen dat hij ook zwaarder is. Mazda past het complete arsenaal SkyActiv technologieën toe, waardoor het eindresultaat toch minder gewicht in de schaal zal leggen als z'n voorganger. Tussen de voorwielen van de Takeri ligt alvast een SkyActiv-D dieselblok, dat werkt met dezelfde compressieratio als het benzineblok (een unicum in de industrie). Het levert 175pk en 420Nm en voldoet nu al aan de Euro 6 uitstootnormen die in 2014 van kracht worden.

De Takeri staat eind november te pronken op het Autosalon van Tokyo.