BMW M wil eigen sportwagen

Door: BV

Het is ongetwijfeld de SLS die de heren van BMW's M devisie de ogen uitsteekt. Bij AMG van aardsrivaal Mercedes kreeg het team zowat carte blanche voor de ontwikkeling van een supersportwagen. En die doet het zo goed dat AMG nu zelfs een baby-SLS op de lijst zet. Dat moet een rechtstreekse concurrent worden voor de Porsche 911.

Bij M blijft men zich beperken tot de potigste versies van reguliere BMW's, maar ontwikkelingschem Albert Biermann wil ook een eigen superauto. De M-devisie krijgt echter steeds een negatief antwoord van de BMW-directie omdat de kans te groot is dat BMW aan zo'n auto verlies zou maken.

Als een eigen M sportwagen er niet komt, wil Biermann een nieuwe Z4 M. BMW heeft beslist die niet te maken, maar vond dat M-versies van de X5 en X6 wel geboren konden worden. Volgens Biermann is de beslissing over de Z4 genomen zonder kostenanalyse. En tussen de regels door is duidelijk te lezen dat M zich liever concentreert op sportwagens dan op snelle SUVs.