Mercedes ML Coupé heeft nog sluier

Door: BV

Mercedes zal wel een wenkbrauw opgetrokken hebben toen BMW de X6 lanceerde. Maar de SUV met Coupé-lijnen valt blijkbaar voldoende in de smaak om zelf zo'n bereiding op het menu te zetten. Het merk met de Ster komt vanaf 2015 met een meer dynamische grote SUV op de markt en werkt zelfs al aan een kleinere versie. BMW doet dat immers ook - daar zit een X4 in de pijplijn. En om het plaatje compleet te maken heeft ook Audi aangegeven een SUV met Coupé-allures te ontwikkelen.

De X6-killer van Mercedes zal gebouwd worden in het Amerikaanse Tuscaloosa. Mercedes kondigde onlangs aan daar een extra model te gaan produceren, zonder er evenwel details bij te geven. Een paneel dat aan de binnenzijde is geplaatst om de moraal van de werknemers alvast de goede richting uit te duwen, laar er echter weinig twijfel over bestaan. Het is het eerste gesluierde beeld van wat we - voorlopig - de Mercedes MLC noemen.