Audi Q1, Q4, Q6 allemaal op de tekentafel

Door: BV

Aan het eind van het jaar lanceert Audi de Q3 op de Belgische markt. Hij mag dan bij de dealers in hetzelfde rijtje gaan staan als de in 2005 gelanceerde Q7 en de Q5 die in 2008 werd voorgesteld. Het is dus duidelijk dat Audi's SUVs met de tijd telkens een maatje kleiner worden.

Onderaan het rijtje is nog ruimte, als het van Audi afhangt. Zonder dat daarom de beslissing over serieproductie al is genomen, ligt er bij de Duitse autobouwer ook al een Q1 op de tekentafel. Daarvoor zou Audi gebruik kunnen maken van de bodemplaat van de A1 of kunnen opteren voor de nieuwe modulaire architectuur van de reeds voorgestelde nieuwe Audi A3 - die wellicht ook wordt gebruikt in de toekomstige nieuwe Audi A2.

Geruchten gaan er ook nog over een Audi Q6. Dat model zou het concept lenen bij rivaal BMW en een koetswerk krijgen met eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van de X6. Tot slot wordt er bij Audi ook nog nagedacht over een Q4. Die zou, zoals de aanstormende Porsche Cajun, een driedeurskoetswerk krijgen en een sportievere oriëntatie krijgen, maar tegelijk ook een maat kleiner zijn dan de hierboven vernoemde Porsche.

Dat Audi z'n gamma Q's sterk wil uitbreiden heeft uiteraard te maken met de expansiedrang van de VW-groep. Dat wil zo snel mogelijk de grootste autofabrikant ter wereld worden. En de hogere koetswerkvormen zijn populair, niet alleen bij ons, maar zo mogelijk nog meer op nieuwe markten als China en Rusland. Bovendien is de ontwikkelingskost van dat soort modellen de jongste tijd fors geslonken. Terwijl een SUV in de beginjaren nog verwacht werd eigenschappen te hebben die wat robuuster waren dan die van een gewone auto (vierwielaandrijving, grotere veerwegen, betere bodembescherming...), is het concept de jongste tijd compleet verwaterd. Wie tegenwoordig een SUV koopt, krijgt weinig of niets meer dan een gewone auto met een aangepast koetswerk. Dat betekent dat de autobouwers niet langer een specifiek onderstel voor het model moeten ontwikkelen.