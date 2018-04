Ook Mercedes werkt aan BMW X6-concurrent

Door: BV

Afgelopen jaar verkocht BMW wereldwijd 46.404 stuks van de X6. Een aantal dat voldoende hoog is om de andere Duitse premium constructeurs de ogen uit te steken. Audi liet eerder al weten een antwoord op de X6 te zullen formuleren. Dat wordt de Q6, waarover verder nog geen details bekend zijn. En er is nog meer competitie op komst, want ook Mercedes heeft laten weten aan een SUV met coupé-allures te werken.

Het nieuwe product van Mercedes gaat vermoedelijk MLC heten. Het model heeft de ontwikkelingscode C166 en staat voor 2015 gepland. De architectuur van de nieuwe ML zal daarvoor gebruikt worden. Het nieuwe model zal produceerd worden in de Amerikaanse Mercedes-fabriek in Tuscalooso (Alabama). Daar worden momenteel ook de M-, R- en GL-Klasse gebouwd en Mercedes gaat € 2 miljard in de faciliteit investeren, onder meer om er de C-Klasse voor de Amerikaanse markt te bouwen. In Tuscaloosa rollen momenteel al jaarlijks 160.000 auto's van de band.