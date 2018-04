Lek: Modellista toont Toyota's FT-86

Door: TB

Het moet al weer van de eerste Prius geleden zijn dat er naar een nieuw model van het Japanse Toyota met zoveel spanning werd uitgekeken. En voor de lancering van een sportmodel uit de gelederen van het een conservatieve koers varende Japanse merk, moeten we nog wel wat meer jaren teruggaan in de geschiedenis. Enkele circuittests en conceptwagens buiten beschouwing gelaten, is er officieel nog weinig vrijgegeven over de sportcoupé die samen met Subaru werd ontwikkeld. Ditmaal zijn het de tuningjongens van Modellista, een Japanse opsmukleverancier, die Toyota's hoop op een jonger en sportiever imago vroegtijdig in de etalage lijken te hangen. In hun cataloog tonen ze immers een van een bodykit voorziene wagen die onderhuids verdacht veel weg heeft van de door een gloednieuwe tweeliter boxermotor, op de achterwielen aangedreven sportwagen. Echt of niet? Daarvoor zullen we nog enkele weken geduld moeten oefenen, want de FT-86 wordt in principe pas officiëel voorgesteld op het autosalon van Tokyo.