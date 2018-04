De Chinezen kopen Saab. Welllicht.

Door: BV

Hoog tijd voor een nieuwe aflevering in de Saab-soap want er is de afgelopen week weer één en ander veranderd. Eerder vandaag stelde Saab-CEO Victor Muller de overname van het merk aan de Chinese bedrijven Pang Da en Youngman voor.

De aankondiging volgt op eerdere verklaring in de loop van de week. Daarin stelde Saab eerst dat eerder gemaakte afspraken met de Chinezen niet langer geldig waren. Een mededeling die onmiddellijk werd tegengesproken door de Chinese partners.

Muller kondigt de overname aan van het complete aandelenpakket voor een bedrag van € 100 miljoen. Natuurlijk zijn er ook hier weer een hoop kleine lettertjes. Zo moet de overname nog steeds goedgekeurd worden door verschillende betrokken partijen. Niet de minst daarvan zijn Saab-aandeelhouder General Motors, de Europese Investeringsbank en de Chinese overheid. Dat hebben we al eerder gehoord. En ook met de schuldeisers moet er nog een akkoord bedongen worden. Het bedrijf heeft het inmiddels alweer over de lancering van nieuwe modellen en een herstart van de productie die inmiddels al meer dan een half jaar stil ligt.