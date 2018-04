Hier is de nieuwe Honda CR-V

Door: BV

De afgelopen maanden hebben we u van de Honda CR-V al een concept car én uitgelekte patentbeelden kunnen tonen. En dit is de nieuwe generatie van Honda's SUV helemaal naakt, ook al zijn de beelden via een achterpoortje uit de organisatie van de constructeur gerold. De aanpassingen ten opzichte van de eerder getoonde concept blijven beperkt; eigenlijk zijn alleen de koplampen, bumpers, grille en wielen wat anders.

Honda heeft eerder al gesteld dat de nieuwe generatie meer gesofisticeerd en dynamisch wordt. En we kunnen er met een gerust hart aan toevoegen dat ook meer efficiëntie (lees: minder verbruik) op de lijst zal staan. Over de motoren heeft Honda tot op heden nauwelijks informatie vrijgegeven, maar reken op z'n minst op een 2,4l viercilinder benzine en - voor de Europese markt - een 2,2l dieseleenheid. Twee motoren die we reeds geruime tijd kennen, maar ongetwijfeld krachtiger en zuiniger worden. En wellicht staan voor Europa ook compactere viercilinders op het menu.

De Amerikanen kennen het aanbod ten laatste volgende maand, want dan wordt het model er voorgesteld. Bij ons heeft de autobouwer nog wat tijd - de CR-V wordt hier pas in de herfst van 2012 gecommercialiseerd.