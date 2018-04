Lekker lek: Toyota FT-86

Door: BV

Modellista, de Japanse tuner waarmee Toyota voor de thuismarkt samenwerkt, was enkele dagen geleden al eens verantwoordelijk voor het lekken van de eerste beelden van de Toyota FT-86. En nu is er nog heel wat meer materiaal opgedoken, uit de Japanse catalogus van Toyota zelf. Ook daarin is opsmuk voor het koetswerk te zien, maar ten minste één afbeelding toont de nieuwe sportwagen van de constructeur in standaardtrim.

Toyota ontwikkelde de FT-86 samen met Subaru, waar het bedrijf een stevige vinger in de pap heeft. De FT-86 wordt voorgesteld op het Autosalon van Tokyo, dat eind november de deuren opent. Dan verwachten we ook de eerste harde specificaties. De beelden geven dan wel een idee van het uitzicht, of zelfs van het kleurenpalet, maar over de prestaties leren we niets.