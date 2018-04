Scheepsrecht: Nissan Pivo nummer 3

Door: BV

Al twee keer eerder bouwde Nissan een kleine Pivo. Die waren duidelijk futuristisch. Driemaal mag ook, en kijk, deze Pivo 3 zou je binnenkort zomaar kunnen tegenkomen in een drukbevolkte metropool naar keuze. De elektrische stadsauto lijkt op een hapklare consumentenbrok, terwijl de meeste voordelen van z'n voorgangers present blijven.

Een cabine die 360 graden kan draaien en zijwaarts rijden zoals de Pivo en de Pivo 2 dat is niet weggelegd voor de 3. Maar met een lengte van slechts 2,80m wring je hem in de kleinste parkeeropening. Of je laat het de Pivo 3 gewoon zelf doen. Je stapt gewoon uit en laat het doorontwikkelde Automated Valet Parking-systeem z'n plan trekken. Weer uit de parkeerplaats rijden kan de Pivo 3 ook. Je goochelt wat op je smartphone zodat de stadsrakker weet dat je eraan komt en alles is vertrekkensklaar. In theorie tenminste, want de infrastructuur is er niet klaar voor.

Ook de draaicirkel van maar 4 meter - normaliter al gauw 10 meter - zal erg goed van pas komen in de veelal smalle straatjes van een grote stad. Toch biedt de Pivo 3 ondanks zijn krappe maten nog ruimte aan drie inzittenden vanwege z'n 1+2-stoelopstelling. Elektromotoren direct aan de wielen zorgen voor de aandrijving. Is de accu leeg dan zoekt de Pivo 3 ook zelf waar hij aan stroom kan geraken.