Mia Electric komt naar Belgie

Door: BV

Vanaf december wordt een nieuw elektrisch autootje op de Belgische markt gelanceerd. Die heet Mia en is ontworpen door voormalig VW-hoofdontwerper Murat Gunak. Het model is slechts 2,87m lang maar biedt toch plaats aan drie inzittenden. De bestuurderszetel is centraal geplaatst en wordt geflankeerd door passagierszetels. Instappen kan langs beide kanten met een schuifdeur.

De Mia haalt een top van meer dan 100km/u en wordt naar keuze (en budget) leverbaar met een batterij die je 80 of 120km ver brengt. Daarna moet je weer aan het stopcontact voor een laadbeurt van respectievelijk 3 of 5u. Elke 100km verbruik je echter slechts € 1 aan stroom.

Importeur en verdeler Philco NV wil met de Mia vooral de business-to-business markt aanspreken, maar dat betekent niet dat particulieren het model niet kunnen kopen.