Daihatsu Pico en ShoCase in Tokio

Je herinnert je vast nog wel de Tubik, die gladgeschoren joekel van een lifestylebus die Citroen presenteerde op de laatste IAA. Dat leek Daihatsu ook wel iets, met meer bescheiden afmetingen weliswaar, maar minstens zo excentriek.

De beursstand van Daihatsu zal op de over een kleine maand gehouden Tokio Motorshow druk gevuld zijn, onder meer met deze FC ShoCase en Pico. De Daihatsu Pico richt zich met z'n compacte buitenmaten en elektrische aandrijving volledig op mensen wonend in de grote stad. Het bereik van het autootje is bovendien beperkt en ook de smalle bandjes zijn een teken dat de Pico zich niet thuisvoelt buiten de bebouwde kom. Zie de Pico als een Japans alternatief voor de Renault Twizy, zoals ook de Suzuki Q dat is. Grappig detail is dat je aan de hand van de kleur van de lichtbalk rondom de carrosserie kunt opmaken of de Pico stapvoets of sneller dan dat rijdt. Groen staat voor een slakkegangetje, als het sneller gaat, dan wordt de balk blauw. En alsof dat niet genoeg is, wordt je snelheid ook gewoon getoond.



Dan de FC ShoCase. De naam is alleszins treffend - aan aandacht zal het het model niet ontbreken. Niet alleen omdat hij met een lengte van 3,39m, hoogte van 1,47m en breedte van 1,90m voor Daihatsu ronduit groot is, maar ook om z'n vormgeving die wel wat weg heeft van huishoudelektro. Anders dan de Pico rijdt de FC ShoCase op brandstofcellen die verwerkt zijn in de bodem van de auto. Een riante binnenruimte voor bestuurder en passagiers is daarvan het vervolg. Maar of het er met al dat ijsblauwe licht ook echt knus wordt...