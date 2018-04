De plugin-hybrid voor 2025 volgens Honda

Door: BV

Elke grote Japanse autofabrikant reist naar Tokio af met ten minste één concept in de bagage. Honda is geen uitzondering. Naast de Small Sports EV is er ook deze AC-X. En omdat we dan toch bezig zijn, gooien we ook even de Micro Commuter en N Box op de hoop...

Over de AC-X zegt Honda alleen dat het hun volgende generatie plug-in hybride is. Een van de pijlers bij de ontwikkeling daarvan is een verhoogd en tegelijk plezierig rijkarakter onder welke omstandigheden ook. Indien gewenst kan de bestuurder middels de ‘engine drive mode' de aandrijflijn van de AC-X op ‘agressief sportief' zetten. Normaal kiest het model voor een ontspannen rijprogramma. Wat alvast geen verrassing is - als je de AC-X in sportief zet, verkwist je meer stroom.

Zowel de Honda Micro Commuter als de N Box heeft weinig uitleg nodig. De insteek van deze opvallende studies is dezelfde als bij al die andere milieuontlastende stadsrakkers van Japans makelij op de Tokyo Motorshow. De focus ligt op de stedeling die zich eenvoudig door smalle straatjes en steegjes kan wurmen en niet lang op zoek wil gaan naar een geschikte parkeerplaats. Veelal is de doelgroep vrijgezel of reist het gelieve in z'n eentje, want carpoolen met een horde collega's of erop uit trekken met vrienden is er niet bij. Daarvoor ontbreekt het aan voldoende interieurruimte en opbergmogelijkheden voor bagage.