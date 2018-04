Honda Small Sports EV Concept

Door: BV

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hoewel het de opvolgers van de NSX en S2000 in de ijskast zette om zich meer te richten op milieuvriendelijke modellen blijft, blijft Honda's liefde voor sportwagens naar de oppervlakte drijven. Ze zijn nu wel zuiniger, schoner en stiller dan ooit tevoren.

Met deze Small Sports EV Concept doet Honda de Tokio Motorshow aan. Zoals de naam belooft, wordt die geheel elektrisch aangedreven. Meer details moeten we je schuldig blijven, want de Japanners reppen er nog met geen woord over. Het lijnenspel heeft zowel wat van de huidige CR-Z als van de nagelnieuwe Honda Civic. En toeval of niet, als Honda na een carrière van zeven jaar de huidige CR-Z wil aflossen, dan is zo ongeveer het moment om daarover na te beginnen denken...