Shelby Tuatara gooit de deuren open

Door: BV

Wie in de markt is voor een supercar met een onuitspreekbare naam, en de Pagani Huayra maar niets vindt bijvoorbeeld, kan uitkijken naar de Tuatara van Shelby Supercars. Hoe de nieuwe Amerikaanse Veyron-killer er aan buitenzijde komt uit te zien, was al eerder onthuld. Nu zijn er ook door de computer gegenereerde plaatjes van het interieur. En zoals dat hoort in deze categorie van wagens is er aan gadgets en gizmo's geen gebrek.

De meeste aandacht gaat naar het instrumentarium voor de neus van de bestuurder. Een glazen plaat fungeert er als display voor de cruciale informatie als snelheid en toerental van de motor. Die gegevens worden geprojecteerd, voor de nodige dosis science fiction. En er zijn nog twee kleinere displays voor de weergave van de versnelling of rondetijden. En nu we het er toch over hebben. Onder het obligate aanraakscherm in de middentunnel is een manueel schakelrooster zichtbaar voor zeven verzetten. Net zo veel als bij de nieuwe Porsche 911 (991) dus.