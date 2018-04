Shelby toont de Tuatara

Door: BV

Het in 1999 opgerichte Shelby Super Cars zette eerder al de Bugatti Veyron in z'n blootje door met de Ultima Aero een topsnelheid van 423km/u neer te zetten. Bugatti reageerde met de Veyron Super Sports die een top van 428km/u neerzette. De Ultima Aero is niet meer in productie en tenzij je voor een cabrio kiest, kan hetzelfde gezegd worden van de Veyron. Shelby heeft in elk geval de opvolger al klaar staan. Of die ook weer een ruimt 1.200pk sterke V8 met twee turbo's onder de kap krijgt, is nog niet helemaal zeker, maar de naam is in elk geval wel bekend.

Amerika's nieuwe superbolide heet Tuatara. Die naam wordt geleend bij een hagedis die in Nieuw-Zeeland leeft. De betekenis is relatief eenvoudig, "stekels achteraan", naar een uiterlijk kenmerk van het reptiel. Toepasselijk, vinden de heren bij SSC, gezien de vormgeving van de vleugels achteraan hun sportwagen. En bovendien heeft de Tuatara het snelst ontwikkelende DNA van alle wezens op deze planeet. "Ideaal om de vooruitgang ten opzichte van de Ultima Aero extra in de verf te zetten", klinkt het bij SSC. Over de prestaties nog geen woord, maar Shelby mikt op auto's als Bugatti Veyron, Koenigsegg Agera R en Pagani Huayra. Dat zegt genoeg.