Lambo Gallardo Spyder met achterwielaandrijving

Door: BV

Lamborghini heeft de Gallardo jaren aan een stuk uitsluitend met vierwielaandrijving aangeboden. Dat garandeert een betere tractie en stabiliteit, dus achterwielaandrijving, dat was iets voor sportwagens van de 20ste eeuw. De jongste tijd spuwt het merk echter met de regelmaat van de klok nieuwe edities van z'n stilaan pensioensgerechtigde bolide uit, en daartussen zaten zowaar reeds enkele versies die zich net als vroeger uitsluitend door de achterwielen lieten voortstuwen. Een open achterwielaandrijver - dat was in het aanbod echter nog niet te vinden. Tot nu.

Uit de typebenaming - LP 550-2 Spyder - leren we dat de motor nog steeds in lengterichting zit, dat de 5,2l grote V10 nu 550pk opwekt en die aan twee wielen doorspeelt en dat je je kruin kan blootstellen aan een ongezonde dosis UV-straling zolang de natuur wat meewerkt. Omdat de aandrijving minder componenten vergt, is deze Spyder met 1.520kg iets lichter dan het standaard model. Voor de gelegenheid zijn de dempers, de remmen en de aerodynamica ook aan gepast. Dat mag wel, want de auto is nog steeds tot een top van 319km/u in staat. En als de rubbers om de achterwielen voldoende grip vinden, kan je 4,2 tellen na je vertrek 100km/u rijden.