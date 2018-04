Nissan Juke-R zo goed als klaar voor testwerk

Door: TB

Nog voor het einde van de maand november wil Nissan Europe haar meest eigenzinnige creatie ooit, de in oktober voorgestelde Juke-R, op de testbaan gaan uitproberen. Dat wordt onderhand tijd, denken we zo, want de marketingjongens en -meisjes van de Japanse autobouwer hebben ons de laatste tijd serieus bestookt met info hier en teasertjes daar. En met een hoop video's uiteraard. We zijn dus maar wat benieuwd hoe die forse minicrossover met de 480pk sterke testosteronbom uit de GT-R onder de kap, zich zal gedragen op de weg. Nissan plant geen productie van dit karretje, maar bouwt er wel een links- en rechtsgestuurde, voor de openbare weg gehomologeerde conceptwagen van.

We hebben het ding ondertussen al in het echt gezien, maar Nissan gaf vandaag in elk geval de eerste officiële foto's vrij. Kwestie van het mediamomentum vooral niet te laten uitdoven. Hopelijk wordt ons danig op de proef gestelde geduld binnenkort ook beloond.