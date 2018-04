Audi A1 Sportback: de vijfdeurs

Door: BV

Audi breidt de A1-familie begin 2012 uit een vijfdeursversie. Die A1 Sportback zet het design van de driedeurs voort. De motorkap en de kofferklep ‘omsluiten' het koetswerk, de schouderlijn loopt rond de hele auto door en de dakkoepel met een geïntegreerde spoiler loopt uit in een sterk aflopende C-stijl.

De dakboog, het dak en de dakspoiler kunnen naar wens in een van drie mogelijke contrastkleuren gelakt worden. Voor het koetswerk is er de keuze uit twaalf kleuren, waaronder het nieuwe Samoa-oranje, dat exclusief voor de A1 Sportback is voorbehouden. Er is ook al een sportief S-line-pakket en later zullen in het accessoireprogramma ook kits met aanbouwelementen en kleurfolies verkrijgbaar zijn.

De Audi A1 Sportback is 3,95m lang en heeft een wielbasis van 2,47m. Op dat vlak is hij identiek aan de driedeurs. Hij is evenwel 6mm breder (1,75m) en hoger (1,42m), maar met een Cx van 0,32 zijn beide versies even aerodynamisch.

De Audi A1 Sportback beschikt standaard over vier zitplaatsen, optioneel is hij ook als vijfzitter verkrijgbaar. Vergeleken met het driedeursmodel namen de hoofdruimte en de breedte op schouderhoogte telkens met ongeveer 1 cm toe. In de koffer past 270 liter bagage. Dat kan uitgebreid kan worden tot 920 liter door de deelbare rugleuning van de achterbank neer te klappen (identiek als bij de driedeurs). De boordplank is uiteraard identiek aan die van de reeds gekende A1.

Voor de A1 Sportback biedt Audi de keuze uit zeven viercilindermotoren: vier TFSI- en drie TDI-motoren. Alle krachtbronnen volgen het downsizingprincipe (waarbij een kleinere cilinderinhoud gecompenseerd wordt door drukvoeding) en maken gebruik van rechtstreekse brandstofinspuiting. Behalve de 1.6 TDI met S tronic-versnellingsbak en de krachtigste benzineversie zijn alle motorvarianten voorzien van een stop-startfunctie.

De instapmotor, de 1.2 TFSI, levert 86pk en verbruikt onder meer dankzij een uitstekend thermomanagement gemiddeld slechts 5,1l/100km. De drie 1.4 TFSI-motoren leveren respectievelijk 122pk, 140pk en 185pk. De topbenzineversie beschikt over dubbele drukvoeding met een mechanische compressor en een turbo. Het resultaat is een koppel van 250Nm, een sprint van 0 tot 100 km/u in 7,0 s en een topsnelheid van 227 km/u. De variant met 140pk is een buitenbeentje omdat die afhankelijk van het gevraagde vermogen twee, dan wel vier cilinders gebruikt. Een verbruik van 4,7l/100km kan op die manier gecombineerd worden met een sprinttijd van 8,1 tellen en een top van 212km/u.



De TDI-motoren vervolledigen het aanbod. De 1.6 TDI is in twee varianten beschikbaar, met respectievelijk 90pk en 105pk. Beide versies verbruiken (in combinatie met de manuele versnellingsbak) gemiddeld 3,8l/100 km, wat een CO2-uitstoot van 99 g/km oplevert. Later volgt de 2.0 TDI 140pk.

Behalve de 1.6 TDI met S tronic-versnellingsbak en de krachtigste benzineversie zijn alle motorvarianten voorzien van een stop-startfunctie. Afhankelijk van de motorversie wordt de Sportback standaard geleverd met een vijf- of zesbak. Een automatische transmissie met dubbele koppeling is optioneel. De voortrein maakt gebruik van een McPherson-constructie, achteraan wordt een beroep gedaan op een semionafhankelijke ophanging met koppelstangen net als bij de driedeurs of halfbroer VW Polo.

De Audi A1 Sportback wordt gecommercialiseerd op 9 december. Op dat moment wordt ook de definitieve informatie over de uitrusting en de prijzen voor de Belgische markt bekendgemaakt. De eerste leveringen zijn voorzien in de lente van 2012.