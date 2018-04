Hieronder zit de nieuwe Volvo V40

Door: BV

De Audi A3 en BMW 1-Reeks zijn in hun nopjes. Omdat de S40 en V50 van Volvo aan het eind van hun productcyclus zijn, krijgen ze weinig weerstand van de Zweedse premium-autobouwer. Maar er komt verandering in. Op het Salon van Genève presenteert Volvo immers de V40. Inderdaad, V, want de eerste telg is niet langer een sedan, maar een hatchback. Helemaal conform de Europese smaak.

Dit is de eerste plaagfoto. Daar kunnen we in elk geval uit afleiden dat het model prominente achterlichtunits krijgt, dat de grille het front domineert en dat de daklijn niet alleen ver doorloopt en nauwelijks afhelt, maar ook nog eens uitmondt in een spoiler. Het lijnenspel wordt wulpser dan voorheen en omdat elegantie nog steeds hoog op de prioriteitenlijst staat, zijn de sierlijsten om de zijruiten alvast afgeboord met glanzend metaal.