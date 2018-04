Subaru XV is er vanaf € 21.490

Door: BV

Subaru introduceert de XV op de Belgische markt. De stoere variant van de nieuwe generatie Impreza staat halverwege januari op het Autosalon van Brussel (in Paleis 9) en bij de Belgische verdelers.

De Japanners bieden drie motorversies aan. Het gaat om een 115pk en 150Nm sterke 1.6 en 150pk en 196Nm sterke 2.0 bij de benzines en een 147pk en 350Nm sterke tweeliter diesel. Alle motoren zijn van het boxertype en worden gecombineerd met permanente vierwielaandrijving. De diesel is de zuinigste met een verbruiksgemiddelde van 5,6l/100km in combinatie met een handbediende zesbak. De benzineversies zijn het zuinigst wanneer een CVT-automaat wordt aangestipt in de optielijst en laten dan respectievelijk 6,3 en 6,6l/100km optekenen.

Het gamma bestaat (afhankelijk van de motorversie) uit maximaal 3 uitrustingsniveaus; intro, luxury en executive. De prijsvork voor de benzineversies gaat van € 21.490 tot 33.090. De diesel is er vanaf € 25.990 en staat voor maximaal € 33.390 in de prijslijst.