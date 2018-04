Subaru presenteert de nieuwe Impreza

Door: BV

Subaru presenteert zoals aangekondigd de nieuwe Impreza op het Autosalon van New York. Daar is het doek niet alleen van de vierdeursversie getrokken. Ook de vijfdeurs, die één dag eerder nog als XV gecamoufleerd was bij de onthulling op het Autosalon van Shanghai, staat er in z'n productievorm te pronken.

Op de beelden is de Impreza in z'n Amerikaanse uitvoering te zien, maar op wat details (bumperschilden en lichtunits) na zal die identiek zijn aan de Europese uitvoering. Het merk slaat er een nieuwe stijlrichting mee in. Die is minder braaf dan voorheen en zoals elke moderne auto rijkelijk voorzien van scherpe vouwlijnen en constrasterende vlakken. In de vierdeurs is de voorganger nog het best herkenbaar. De vijfdeursversie is zoals vanouds weer een mengvorm tussen een break en een conventionele hatchback, zonder daarom veel aan z'n voorvaders te doen denken.

De Japanners hebben vooral getracht aan de prijs/kwaliteitsverhouding te sleutelen. Of meer exact - aan de prijs/ruimteverhouding. Want een grotere binnenruimte is het voornaamste wapenfeit van deze editie. De Amerikanen moeten zich voortaan tevreden stellen met een overigens fonkelnieuwe 2-liter boxer benzinemotor. Die vervangt een 2,5l die een beetje krachtiger, maar ook veel dorstiger was. In Europa mogen we ons dan weer verwachten aan een 1.6l benzinemotor en de 2.0l boxerdiesel. De symmetrische vierwielaandrijving die uniek is voor het merk, tekent nog steeds op elke uitvoering present.

De Europese uitvoering zal dit najaar op de IAA in Frankfurt te bezichtigen zijn.