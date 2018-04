Ford Ecosport heeft ook teaser

Door: BV

Elke zichzelf respecterende autobouwer maakt nieuws tegenwoordig niet gewoon bekend. Dat is te oubollig. Teasers, dat is waar het om draait. Daarom hebben we vandaag niet alleen een weinig onthullende foto van de nieuwe Nissan Pathfinder of een interieurbeeld van een concept car voor Lexus, maar ook een eerste onvolledig beeld van een nieuwe kleine Ford. Die wordt op 7 januari voorgesteld op het Autosalon van New Delhi.

Het gaat om een kleine vijfdeurs cross-over die gebaseerd is op het platform van de Fiësta en Ecosport is gedoopt. Denk aan een Ford Fusion, poging 2. Onder de kap komt alvast een 1-liter turbo benzinemotor. Het bedrijf heeft het net als bij de Fiësta over een echte wereldauto, maar het is vooralsnog onduidelijk of dat betekent dat de Ecosport ook bij ons op de markt komt.