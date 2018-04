Meer groen: Mercedes E als dieselhybride

Door: BV

Mercedes biedt in het gamma van de E-Klasse reeds een uitgebreid palet motoren aan. Maar voor wie z'n smaak er toch niet meteen in vindt, komen er binnenkort nog twee bij. Op het Salon van Detroit presenteert Das Haus immers twee hybrideversies; één benzine- en één dieselvariant.

In beide gevallen wordt een 27pk en 250Nm sterke elektromotor gecombineerd met een verbrandingsmotor. Met volledig opgeladen batterijen kan je er dik anderhalve kilometer elektrisch mee rijden, zij het aan een beperkte snelheid. De elektromotor moet dus vooral de conventionele motoren ontlasten. In het eerste geval gaat het om een 3,5l V6 benzine waarvan het verbruik zakt tot 7,2l/100km.

De diesel die aan de elektrische aandrijfunit wordt gepaard is een 2,1l grote viercilinder die iets meer dan 200pk en 500Nm trekkracht opwekt. In combinatie met de elektromotor is dat goed voor een top van 241pk en een sprinttijd van 7,5 seconden terwijl het verbruiksgemiddelde amper 4,2l/100km bedraagt. Dat komt overeen met een CO2-uitstoot van 109gr/km.

Beide hybrides worden in de loop van volgend jaar gecommercialiseerd. De dieselhybride verschijnt ook bij ons in de catalogus.