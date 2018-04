Toyota bouwt nog maar eens een hybride

Door: BV

Wel, wel, wat hebben we hier? Nog maar eens een teaser voor een nieuwigheid die we op het Autosalon van Detroit. Dat wordt van 9 tot 22 januari gehouden. Toyota wil voorlopig alleen kwijt dat de NS4 een studiemodel is voor een plug-in-hybrid. En uit de foto kunnen we enkel het creatieve gebruik van sierlijsten afleiden. Wie nu niet meer kan slapen van nieuwsgierigheid kunnen we alleen zeggen dat extra informatie wellicht niet lang op zich zal laten wachten.