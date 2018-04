Door: BV

Lexus had z'n zinnen gezet op een deskundig gechoreografeerde strip tease (al dan niet op de tonen van het obligate Leave Your Hat On), maar Joe Cocker kan naar huis. Het nieuwe studiemodel paradeert nu al helemaal naakt over het internet. Daarmee zijn de vermoedens dat het gaat om een voorloper voor een nieuwe sportieve tweezitter bevestigd. Technische details ontbreken nog, maar de naam kennen we nu wel; LF-LC.