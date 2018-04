Audi A1 gaat aan de Quattro

Door: BV

De inspiratie lijkt afkomstig van één van de studiemodelletjes die het merk presenteerde op de GTI-meeting in het Oostenrijkse Worthersee. Dit is echter geen studie voor een nieuw origineel kleurenschema, maar de Audi A1 Quattro. En nu er vierwielaandrijving is in combinatie met een potige motor heeft de A1 eindelijk iets wat de Polo niet heeft. Welgeteld 333 mensen zullen ervan kunnen genieten. Meer exemplaren komen er (in eerste instantie)niet.

Ze zijn allemaal getooid in een witte koetswerklak, hebben specifieke velgen, LED-achterlichten, een uitlaatlijn met bevestigingsdrang, een grotere dakvleugel en een voorbumper die moeilijk afscheid ka nemen van het asfalt. O ja - en er is iemand met een rode verfborstel aan de weer geweest in de koplampen. Laat ons hopen dat de aankleding van wit en zwart potentiële klanten aanspreekt want andere mogelijkheden zijn er niet. Aan de binnenzijde vinden we sportzetels met luxueus Nappaleder, LED-sfeerverlichting, glanzend zwarte sierlijsten en een stuurwiel met afgevlakte onderkant.

Voor de aandrijving is een tweeliter turbo viercilinder ingelijfd. Die wekt 252pk en 350Nm op. Je moet zelf een versnelling uit de zesbak kiezen. Als je oordeelkundig met het pookje omgaat haal je niet alleen een top van 245km/u, maar kan je 5,7 seconden na je vertrek uit stilstand al 100 van de snelheidswijzer aflezen.