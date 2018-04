De Tomaso Deauville al op het offerblok

Door: BV

Afgelopen week werd er nog hardop gedroomd van een revival van de De Tomaso Mangusta. Deze week gooit het nog niet helemaal uit de as herrezen merk z'n eerste creatie, de Deauville, al op het offerblok. Dat is nota bene geen sportwagen zoals de historische creaties van het merk, maar een SUV.

De licentierechten zijn voor € 15 miljoen verkocht aan de Chinese autoproducten NAC. De appel valt daarmee niet zo ver van de boom want NAC is (weliswaar onder de bedrijfsnaam SAIC) de partner van General Motors voor de Chinese markt. En de Deauville die eerder als SLS werd gepresenteerd is eigenlijk een Cadillac SRX met een grondig aangepast koetswerk.

De overeenkomst wil overigens niet zeggen dat De Tomaso de Deauville zelf niet langer in productie kan brengen. De vrijgekomen fondsen zullen, behalve voor het dichtwerken van de financiële put, wellicht ook gebruikt worden om de ontwikkeling van een echte sportwagen te betalen.