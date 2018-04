Nieuwe De Tomaso Pantera nog dit jaar

Door: BV

Op het Salon van Genève vierde DeTomaso z'n wedergeboorte. En niet met zomaar één uniek exemplaar - de voorheen eerst De Tomaso SLC (van Sport Luxury Crossover) en vervolgens De Tomaso SLS (van Sport Luxury Sedan) gedoopte creatie stond er met z'n definitieve benaming "Deauville" te blinken op minstens twee verschillende stands. Voor dat model lenen de Italianen het onderstel van de Cadillac SRX.

Terwijl de liefhebbers zich op de SpaItalia-days in Francorchamps nog zullen kunnen vergapen aan een zelden gezien aantal Pantera's - toch de sportwagen waar het merk het best voor wordt herinnerd - zijn de Italianen nu ook aan een moderne versie ervan begonnen. Wellicht wordt ook die die gebaseerd op een Amerikaans product. Details zijn er nog niet, maar als alles volgens plan verloopt (wat zelden het geval is), staat de nieuwe Pantera in november te blinken op het Autosalon van Los Angeles.

Over een moderne reïncarnatie van de Pantera wordt al langer nagedacht. In 2008 werd bovenstaande tekening gemaakt voor moderne Pantera op Lamborghini Gallardo-basis.