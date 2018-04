Lodgy is monovolume van Dacia

Door: BV

Dacia heeft zopas de eerste beelden van de Lodgy vrijgegeven. Dat is een monovolume met naar keuze vijf of zeven volwaardige zitplaatsen die in 2012 aan het gamma van de prijsbewuste autoproducent wordt toegevoegd.

Lodgy mikt vooral op gezinnen die een veelzijde wagen zoeken tegen een competitieve prijs en zich daarom doorgaans tot de tweedehandsmarkt richten. Dacia blijft dus trouw aan de geest van het merk.

Over het koetswerk, dat 4,5m in de lengte meet, wil Dacia kwijt dat ruimte, robuustheid en functionaliteit op de eerste plaats kwamen en dat de vormgeving daar een logisch gevolg van is. In het interieur, waarvan de uitrusting zich concentreert op de essentie (geen nood, een airco hoort daar tegenwoordig bij) is volgens het merk ruimte voor zeven personen, geschikt op drie zetelrijen én een voldoende grote koffer. Exacte cijfers geeft Dacia nog niet. Het model wordt pas in maart op het Autosalon van Genève voorgesteld en het bedrijf wil dan ook nog iets te vertellen hebben.