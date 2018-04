Peugeot lost prijzen 208

Door: TB

Vanaf de lente lost Peugeot's nieuwe 208 de oude 207 af, en daar zijn we niet bepaald rouwig om. De nieuweling werd met zin voor fantasie getekend, kreeg een dynamische vormgeving mee en werd tegen de stroom in zelfs 7cm korter dan de voorganger. Omdat de wielbasis niet veranderd wordt de stadswagen niet kleiner binnenin, integendeel. De beenruimte achteraan groeit met 5cm en in de koffer krijg je 15l meer bagage kwijt. Nog belangrijker vinden we dat de 208 maar liefst 110kg lichter wordt dan de uittredende generatie. Dit gegeven, samen met vernieuwde, zuinigere motoren, helpen het verbruik en de CO2 uitstoot naar beneden.

De minst dorstige diesel heeft 3,4l/100km nodig wat overeenkomt met een uitstoot van amper 87gr CO2/km. Deze 1.4 e-HDI met 68pk kost in de Access uitvoering € 15.48. Je moet het in die basisuitrusting dan wel doen zonder klimaatregeling, aanraakscherm en snelheidsregelaar, maar stabiliteitscontrole en zowat alle andere veiligheidssnufjes zijn wel standaard gemonteerd. Het extra comfort is voorbehouden vanaf de Active reeks, die met dezelfde eenheid minstens € 17.330 veil gaat. Vanaf dit niveau is ook de 1.6 e-HDI beschikbaar vanaf € 17.380, waarbij het vermogen stijgt naar 92pk en de uitstoot naar 98gr CO2/km. Voor € 19.680 krijgt de 1.6 115pk in ruil voor een grammetje CO2 uitstoot meer. Je zit dan wel al te shoppen in de topuitvoering, Allure, waar onder meer LED dagrijlichten, mistlichten, automatisch ontstekende lichten, automatische ruitenwissers en een klimaatregeling met twee zones voorzien zijn. De goedkoopste zelfontbrander, en dan zitten we weer in de Access reeks, beschikt niet over start&stop en een gerobotiseerde versnellingsbak, wat de lagere prijs (€ 14.580) en de hogere uitstoot (98gr CO2/km) verklaart.

Een stadswagen zoals de 208 komt uiteraard volledig tot zijn recht met een benzinemotor onder de kap. Vanaf de lancering zijn twee krachtbronnen beschikbaar: de 1.4 met 95pk en een CO2 uitstoot van 129gr CO2/km en een 1.6 met 120pk en 134gr CO2/km. De eerste is beschikbaar doorheen het gamma en start aan een prijs van € 13.480 in de Access reeks. Het is de instapper van de lijn. De 1.6 is enkel beschikbaar in de topuitvoering en kost dan € 17.080. Er komen vanaf de zomer van 2012 wel nog wat interessante benzineversies bij: er staan namelijk een nagelnieuwe driecilinder 1.0 (68pk) en 1.2 (82pk) op stapel, die respectievelijk 99 en 104gr CO2/km zouden uitstoten. De kleine benzines zullen het gamma langs beneden aanvullen en leveren de toekomstige instapper aan € 12.480. Ook vervoegt de 1.6 THP met 156pk vanaf dan het gamma. De prijzen hiervan zijn nog niet gekend. De nieuwe 208 wordt pas in maart op het autosalon van Genève officieel voorgesteld. Vanaf de lente wordt de stadswagen op de Belgische markt beschikbaar. Alle vermelde prijzen gelden voor de driedeurs, reken voor twee extra deuren zo'n € 500 meer.