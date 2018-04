Officieel: Toyota Yaris Hybrid

Door: BV

De wereld gaat almaar meer aan de hybride. En Toyota dat de technologie eigenhandig op de kaart zette, speelt daarin een voortrekkersrol. Het bedrijf voegt nu nog maar eens een hybride toe. Het is de definitieve versie van de Yaris HSD, die we vorig jaar op het Autosalon van Genève nog als studiemodel konden bewonderen en in die gedaante op het Autosalon van Brussel te zien is. De eerste hybride voor het B-segment debuteert in maart van dit jaar -weerom in Genève- en gaat daarna in Europa in de verkoop.

Achter het koetswerk met specifieke grille, aangepaste koplampen, logo's op blauwe achtergrond en enkele veelal onzichtbare aerodynamische hulpmiddelen, schuilt een hybride aandrijflijn die 20% minder weegt dan die van de Auris Hybrid. Een kleinere elektromotor werkt er samen met een 1,5l benzinemotor voor een gezamenlijk vermogen van 100pk. De accu's zijn ook gekrompen en passen nu onder de achterzetel. Daardoor is achter de kofferklep nog ruimte voor 286l bagage. Exact even veel als bij de Yaris met één krachtbron.

Verbruikscijfers lost Toyota nog niet, maar het bedrijf zegt wel dat de Yaris met alleen de elektromotor al behoorlijk uit de voeten kan. Dat kan alleen betekenen dat de benzine in de tank langer meegaat.