SCOOP: Dit is de Opel Mokka!

Door: BV

Mokka is een stad in Jemen, een eiland voor de kust van Chili, een koffiesoort en nu ook een Opel. Op het Salon van Detroit wordt de Buick Encore voorgesteld - het tweelingbroertje daarvan wordt een SUV met Corsa-allures voor het B-segment (4,29m lang). Dat is deze Mokka.

Het onderstel leent de Mokka van de Chevrolet Aveo. Geen verrassing want daarop wordt ook de volgende generatie van de Corsa gebouwd. Tussen de voorwielen vinden we in eerste instantie drie motoren - twee die benzine lusten en één diesel. De instapper heeft 1.6l slagvolume, is atmosferisch en wekt 115pk op. De tweede benzine is 2 deciliter kleiner maar schopt het dankzij z'n turbo wel tot 140pk. Een 1.7l dieselcentrale tekent voor 130pk. Een handbediende zesbak wordt standaard op alle versies en een automaat met even veel verhoudingen is er voor de twee krachtigste aggregaten. Voorwielaandrijving is gegeven, maar afhankelijk van de gekozen motorversie en uitrusting wordt vierwielaandrijving een mogelijkheid. Om de schijn hoog te houden.

Aan boord is er plaats voor vijf inzittenden en tot 1.370l bagage. En omdat we het woord Flex nog niet gebruikt hebben terwijl Opel daar zo tuk op is: een FlexFix fietsenrek, dat uit een schuif in de achterbumper tevoorschijn komt, wordt alvast leverbaar. De Mokka debuteert in maart op het Salon van Genève.