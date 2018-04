Officieel: Audi A6 Allroad Quattro

Door: TB

Audi bracht de nieuwe A6 uit in het voorjaar van 2011, en sinds september vond ook de Avant zijn weg naar de toonzaal en de klant. Het was dan ook maar een kwestie van tijd vooraleer Ingolstadt een Allroad versie uit zijn mouw zou schudden, en kijk eens aan, hier is 'ie dan. De derde generatie werd gebrouwd volgens het ondertussen tot de parate kennis behorende recept: De A6 Avant werd wat verhoogd, zes hele centimeters om precies te zijn, de koetswerkafdeling gaf de snoet een aangepaste grille mee en mocht eens kwistig tekeer gaan met zwarte verf rond de wielkasten, en de accessoireshop tenslotte, monteerde andere dakrails, beschermingsplaten onder de wagen en verving de uitlaatpijpen door twee afgeplatte exemplaren. Binnenin werden her en der accenten aangebracht zodat niemand zou durven denken in een "gewone" Avant te zijn gestapt, komt MMI standaard en werd dat infotainment systeem voorzien van een hellingshoekindicator, en kreeg de koffer standaard een railsysteem ingebouwd om bagage vast te leggen op de dubbele laadvloer. Kwestie van te ondertrepen dat de Allroad de praktische is van de reeks.

Onder de kap heb je de keuze tussen vier 3.0 geblazen V6 motoren: een TFSI die 310pk op de testbank noteert en daarmee de vierwielaandrijver in 5,9 seconden van nul naar honderd katapulteert, of drie zelfontbranders die respectievelijk 204pk (149gr CO2/km), 245pk en 313pk kunnen ontwikkelen. Enkel de krachtigste TDI wordt gekoppeld aan een achttraps tiptronic automaat, de drie andere eenheden dienen het te stellen met de puike zeventraps S-tronic automaat met dubbele koppeling. En allemaal hebben ze vierwielaandrijving aan boord uiteraard, wat de wagen volgens de Duitsers geschikt maakt voor zwaar terrein. Dat willen we wel ergens geloven, want buiten die quattro technologie wordt de A6 Allroad Quattro ook altijd standaard uitgerust met adaptieve luchtvering, die de koets tijdens hoge snelheden tot 15mm kan laten zakken en op het terrein dan weer 35mm kan laten stijgen. Allemaal met een druk op een knopje. Om de terreincapaciteiten zelf uit te testen op 's lands drassige landwegels, dien je nog tot zeker de lente geduld te hebben.