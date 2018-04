Dit jaar geen MX-5 Cup

Door: AUTO55

Slecht nieuws voor de fans: de MX-5 Cup zal pas vanaf 2013 gereden worden, dat werd ons zopas bevestigd door Mazda België. De onzekere situatie bij promotor Speedworld zou aan de basis liggen van het uitstel, ook al zijn er kandidaten genoeg om de roadsters te bemannen. Eén lichtpuntje: Mazda is al naarstig op zoek naar alternatieven. Misschien kan er in de loop van dit jaar dus wél nog met de MX-5 geraced worden, zij het dan onder een andere competievorm of in lagere aantallen... Hoop doet leven.